Latena Cervone ancora in bella evidenza E’ bronzo ai Campionati italiani di cross

Arriva una nuova preziosa medaglia per l’Uisp Atletica Siena in questi primi mesi del 2023, grazie al giovane mezzofondista Latena Cervone (nella foto). Ai Campionati italiani di cross, disputati a Gubbio, il classe 2006 allenato da Maurizio Cito è salito infatti sul terzo gradino del podio nei 5km della prova Allievi. Pur non avendo finalizzato la preparazione per l’evento umbro, ma spronato dalle scelte dell’allenatore che ha visto anche nella corsa campestre un passaggio obbligatorio per la crescita del suo atleta, Cervone ha disputato una gara in rimonta conclusa con una ottima progressione finale. Dietro infatti al vincitore, il siciliano Vittore Simone Borromini (allenato a San Rocco a Pilli, al Tuscany Camp, da Giuseppe Giambrone, tecnico anche di Yohanes Chiappinelli) e al secondo classificato, il lombardo Manuel Zanini (campione U18 indoor dei 1500), è spuntato in dirittura d’arrivo il biancorossonero che ha superato in extremis l’umbro Omar Fiki. Per Latena Cervone, e il suo tecnico, è il terzo podio tricolore in un mese, dopo il titolo italiano degli 800m e il secondo posto nei 1500 agli Italiani Allievi indoor. In gara a Gubbio anche l’under 23 Francesca Forte, piazzatasi ventitreesima nella prova (8km) della categoria Promesse.