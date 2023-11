L’Asta Taverne fa shopping. Ingaggiato il difensore Bianchi

L’Asta Taverne accoglie tra le proprie fila un nuovo giocatore: si tratta di Davide Bianchi, esperto difensore classe 1993 nativo di Fondi. Il nuovo acquisto arancioblu è reduce dall’esperienza con la Sangiustese nel campionato di Eccellenza delle Marche e dopo aver rescisso il contratto con la precedente società ha deciso di far parte della squadra di mister Bartoli. "Bianchi vanta una lunga esperienza nel campionato di quinta categoria – spiega la società – e ha militato anche in squadre di Siena e provincia come il Mazzola e la Colligiana, che adesso ritroverà in campionato come avversarie (la prima nel girone di ritorno, la seconda all’ultima giornata del girone di andata, domenica 17 dicembre). L’esperto difensore ha giocato anche nella categoria superiore, in Serie D, riuscendo sempre a farsi valere e a mettere in mostra le sue qualità: il suo mancino educato e la capacità di guidare la difesa con grande intensità e aggressività".

"Con questo innesto – prosegue il comunicato –, l’Asta risponde all’esigenza di rinforzare il reparto arretrato vista anche la perdita, per una scelta di vita e professionale lontano da Siena, di Lorenzo Fineschi, uno dei baluardi della difesa arancioblu che si è tolto di dosso la maglia appena qualche giorno fa. L’Asta, nell’ultimo turno di campionato, ha osservato il turno di riposo: il suo cammino riprenderà domenica, sul campo del fanalino di coda Pontassieve: uno scontro diretto con in palio punti pesanti. La Sinalunghese andrà a far visita alla Rondinella Marzocco. La Colligiana sarà impegnata nel turno casalingo con il Firenze Ovest. Il mese di novembre è invece già terminato per il Mazzola: a riposare, il prossimo fine settimana, saranno infatti i ragazzi di Argilli che riprenderanno la marcia domenica 3 dicembre (quindicesima giornata), in casa della Nuova Foiano.