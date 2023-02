L’Asta sul campo dall’ostico Alberoro C’è Badesse-Pienza

Nel girone D del campionato di Promozione, Asta e Sansovino continuano il loro slalom parallelo. La capolista e la sua vice giocano domani entrambe in trasferta, ma il calendario sembra strizzare l’occhio più agli aretini (in casa del fanalino di coda Pratovecchio Stia) che ai senesi (ad Alberoro contro una squadra che sogna i play-off). L’Asta ha fatto finora grandi cose, ma per arrivare al traguardo non può mai avere distrazioni. Al terzo posto c’è un incredibile Torrenieri, anch’esso in trasferta ma in casa di un non irresistibile Subbiano. Come se non bastasse, al quarto posto troviamo il Montalcino che al Soccorso Saloni riceve il Lucignano: sia per tasso tecnico che per fattore campo, i biancoverdi puntano ai tre punti. Il Badesse? E’ a centroclassifica, ma il ricordo della serie D (vittoria con il Siena compresa) deve essere uno stimolo per guardare in alto: domani, intanto, derby con il Pienza! Riposa il San Quirico.

Giuseppe Stefanachi