L’Asta ha chiuso a doppia mandata la porta. Terza gara senza subire reti, arriva Bardotti

Prosegue la ‘trasformazione’ dell’Asta: il club arancioblu ha annunciato l’ingaggio del terzino classe 2004 Federico Bardotti (nella foto), cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Il giocatore è reduce dall’esperienza al Pont Donnaz in Serie D a cui è approdato dopo la parentesi in Eccellenza con il Certaldo e in seguito alla sua prima avventura nel calcio dei grandi in D con il Seregno. Contestualmente, l’Asta ha girato in prestito al Torrenieri Giuseppe Rivituso. Intanto sul campo è arrivato uno 0-0 prezioso con la Colligiana.

"Faccio i complimenti alla squadra perché per la terza partita consecutiva non ha preso gol – ha detto il tecnico Stefano Bartoli –. I ragazzi si sono impegnati, hanno stretto i denti. La Colligiana meritava qualcosa in più, per noi un punto guadagnato: abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, nelle uscite siamo stati frettolosi e impauriti, abbiamo palleggiato poco e questo ci ha costretto a subire".

A salvare il risultato anche le parate di Anselmi. "È già da un po’ che Niccolò sta facendo bene, anche nella gestione delle palle alte e per noi è una risorsa importante". A causa delle assenze, si è visto un bel ricambio. "I ragazzi hanno dimostrato di essere tutti titolari – le parole di Bartoli –. Rispetto alla formazione precedente ho cambiato quattro giocatori e anche sabato potrei cambiare ancora. Così i ragazzi stanno tutti sul pezzo".