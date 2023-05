L’Argiano Costone batte San Miniato e vola ai play-off

Grande soddisfazione all’interno del team gialloverde dell’Argiano Costone al suo esordio nel Campionato di Promozione maschile, con la squadra allenata da Federico Ferrini, che contro ogni aspettativa conquista i play-off all’ultimo turno disponibile, battendo in casa la formazione Crocetta di San Miniato con il risultato di 66-63, al termine di un match molto combattuto e deciso soltanto nelle battute conclusive. Una vittoria sofferta dunque, ma assolutamente meritata per i senesi che dopo una prima frazione estremamente equilibrata, vanno al riposo con 5 lunghezze di vantaggio che vengono praticamente annullate dagli ospiti che chiudono sotto di un solo punto alla terza sirena. Ci vuole tutta la grinta dei ragazzi di coach Ferrini per strappare la vittoria agli agguerriti avversari che fino all’ultimo non mollano, ma che alla fine devono arrendersi sotto i colpi della coppia Grandi-Speri, 14 punti per entrambi; in doppia cifra anche Arrigucci e Matteoli, ma è tutto il gruppo che si è meritato questo traguardo, festeggiato in campo e all’interno degllo spogliatoio con molto entusiasmo. "Sono molto contento per i ragazzi – ha dichiarato al termine della gara il tecnico gialloverde Ferrini – perché se lo sono meritati per l’impegno che hanno messo nel portare avanti questa stagione. Siamo stati bravi a crederci, dal primo all’ultimo, anche quando le cose sembravano non andare per il meglio. Abbiamo fatto una seconda parte di campionato davvero esaltante".

Adesso i play-off che per l’Argiano Costone prenderanno il via giovedì 11 maggio sul campo del Valle Mugnone, con Gara 2 che si giocherà al PalaOrlandi lunedì 15 alle 21,15; eventuale Gara 3 prevista per il 18 maggio a Firenze. Le altre due contendenti sono Cerretese e Volterra. R.R.