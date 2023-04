L’Arezzo di Indiani ha già festeggiato con largo anticipo

Tra le squadre che il prossimo anno parteciperanno alla Serie C stagione 202324 c’è anche l’Arezzo (girone E, Serie D), promosso a due giornate dalla fine, dopo il successo nello scontro diretto con la Pianese, unica avversaria che ha saputo tenergli testa nell’arco dell’annata. Artefice della cavalcata vittoriosa, il veterano Paolo Indiani (dieci promozioni in carriera): il club ha annunciato proprio ieri il rinnovo del contratto al tecnico di Certaldo, tra l’altro mister, tra i tanti, del bianconero Francesco Disanto al San Donato Tavarnelle, l’accordo che verrà sottoscritto avrà durata biennale, scadrà quindi a giugno del 2025. Allo stesso tempo verrà sottoscritto una nuova collaborazione per due stagioni con il neo ds Nello Cutolo che sosterrà il direttore generale Giovannini occupandosi anche della supervisione del settore giovanile. Con grande fatica, insomma, la nuova Serie C sta prendendo forma: la speranza, al momento, è che il prossimo anno il derby si possa giocare.