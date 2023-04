Lanni incolpevole. Favalli ha sulla coscienza il primo gol Leone gira e vuoto. Riccardi fatica, Orlando impalpabile

LANNI 6 Incolpevole sui gol presi, ci mette una pezza in un altro paio di situazioni.

RAIMO 5 (nella foto) Maggio lo mette spessissimo in difficoltà puntandolo ogni volta. Perde la palla che vale il 3-1 anche se a quel punto la sfida era andata in archivio.

RICCARDI 5 Come spesso gli capita quando non c’è Crescenzi fatica molto. La mobilità di Busatto lo manda fuori giri. E’ uno dei principali indiziati per la seconda rete subito dal Siena.

FAVALLI 5 Schierato centrale a sorpresa ha ovviamente sulla coscienza il gol dell’1-0. All’interno di una stagione personalmente ottima ci sta un passaggio a vuoto, specie in un ruolo mai ricoperto visto che con Padalino aveva fatto il centrale di sinistra ma nella difesa a tre.

VERDUCI 5 Si allinea al grigione della difesa bianconera anche se non compie errori particolari e ha in Neglia un avversario non in giornata.

BUGLIO 5,5 Qualche inserimento interessanti. Va vicino al gol ad inizio ripresa.

FREDIANI 6,5 Entra bene in gara e sposta una inerzia che fino a quel punto era solo nella mani dei padroni di casa. I pesanti fischi del pubblico lo motivano.

LEONE 5 Gira un po’ a vuoto per tutto il primo tempo ma non è il solo. Leggermente meglio nella ripresa.

CASTORANI 5 Ha sulla testa la palla che poteva valere un clamoroso 2-2 al 97’ ma dimostra ancora una volta che il gol non è il suo piatto forte.

COLLODEL 5 Non al meglio della condizione. E si vede.

PICCHI 5,5 Ci prova ad alzare i ritmi ma non basta. BELLONI 5 Gara incolore e senza spunti degni di nota. Spesso anticipato dai centrocampisti di casa.

ORLANDO 5 Altra gara incolore senza un guizzo o un tiro verso lo specchio. PALOSCHI 6 Peccato per l’errore sotto porta appena entrato che avrebbe potuto dare un senso alla seconda parte di gara. Di esperienza si procura e realizza il rigore.

DISANTO 5 Come Belloni anche se a differenza del compagno sullo 0-0 crea qualcosa.

ALL. PAGLIUCA 5 La scelta di Favalli centrale non paga ma fa riflettere sulle alternative che ha in quel reparto.

ARBITRO DJURDJEVIC 5,5

Oltre al rigore per la Robur la Fermana protesta per un contatto tra Busatto e Riccardi.

g.d.l.