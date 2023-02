Lanni ha poco lavoro ma è sempre attento Crescenzi sugli scudi, Raimo in crescita Petrelli fallisce un’occasione clamorosa

LANNI 6,5 Non deve compiere interventi clamorosi ma il suo rientro coincide con una prova sicura ed attenta di tutta la retroguardia.

RAIMO 6,5 (nella foto) Già contro la Torres era parso in crescita anche in termini di fiducia. Ieri ha corso per due spingendo fino al 95’ con costanza.

CRESCENZI 7 Il ritorno in campo dopo gli screzi con la società è stato determinante perché contiene con sicurezza Mencagli e fa a sportellate col gigante Vano.

FRANCO 7 La suo migliore prestazione stagionale, senza ombra di dubbio. Attento nelle chiusure (determinante una nel finale su Gabbianelli) e anche pericoloso sulle palle inattive.

FAVALLI 6,5 Anche in questo caso un recupero estremamente prezioso per entrambe le fasi visto che se da un lato contiene bene Laverone e compagni sulla destra del Rimini dall’altro dialoga bene con Frediani sulla sinistra bianconera.

CASTORANI 6 A volte irruento e frettoloso si danna comunque l’anima per la squadra.

LEONE 6 Meno brillante di altre occasioni cuce il gioco e fa da schermo alla difesa.

MELI 6,5 Sfortunatissimo con la doppia traversa nel primo tempo. Meriterebbe una gioia personale. ORLANDO 6,5 Bella gara con tanti allunghi e spunti interessanti da entrambe le corsie. Meno efficace al tiro.

VERDUCI SV Subentra per tenere il pareggio.

FREDIANI 6,5 Recuperato in extremis gioca una ottimo primo tempo prima di calare nella ripresa. PETRELLI 5,5 L’occasione che getta alle ortiche è un mix di sfortuna e imprecisione. Peccato, avrebbe potuto riscrivere la storia del match.

BELLONI 6 Toccato duro da Panelli esce ad inizio ripresa dopo una buona gara.

COLLODEL 6,5 Inserimento che porta muscoli e grinta nel finale.

ALLENATORE LELLI 6,5 Gara preparata bene senza giocatori chiave e alternative offensive. Cambi che ci stavano.

ARBITRO UBALDI 5,5 Almeno un paio di fischi lasciano dei grossi dubbi. g.d.l.