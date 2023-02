Lanni decisivo, male Riccardi e Franco. Graffio di Meli

LANNI 7,5 (nella foto) Se il Siena non capitola nel primo tempo è solo merito suo. Nel finale la doppia parata che conserva il punto. Battuto solo nell’occasione in cui non poteva arrivarci.

RAIMO 6 Bene in fase di possesso, visto che attacca con continuità e sfiora anche il gol. Ma in difesa soffre le incursioni di uno scatenato Guadagni.

RICCARDI 5 Gioca una buona gara fino al momento dell’errore che costa il gol dell’1-1. Una leggerezza che sposta completamente l’inerzia.

FRANCO 5 In campo all’ultimo momento per il forfait di Crescenzi e compie un passo indietro rispetto alla buona prestazione di Rimini.

FAVALLI 6,5 Il migliore della difesa. Cerca spesso il duetto con Disanto ma rispetto ad altre occasioni riesce meno.

CASTORANI 6 La media tra le palle recuperate e l’ormai cronica difficoltà sotto porta. Si divora una ottima occasione sullo 0-0.

LEONE 6,5 Bene almeno fino al 70’ con un paio di idee per gli attaccanti da giocatore vero. Cala nel finale fino al cambio.

ORLANDO SV Troppo poco in campo per incidere, una azione buona però fa in tempo a farla.

MELI 7 Meritava da tempo la gioia personale, la prima in due stagioni bianconere. Qualche errore di misura ma anche tante cose positive.

COLLODEL 5,5 Subentra dopo il vantaggio ma non porta le energie che servivano alla causa.

BELLONI 6 Al tiro non è preciso come avrebbe potuto. Ma è comunque uno dei più pericolosi.

PETRELLI SV In campo per pochi minuti sufficienti per un liscio incredibile.

DISANTO 6 Va a sprazzi rispetto ad altri pomeriggi ma il momento migliore della squadra coincide con il suo. Provvidenziale per il gol di Meli.

PALOSCHI 5,5 Pochissime palle giocabili, non riesce ad andare mai al tiro. ALL. PAGLIUCA 5,5 Non certo la migliore gara dei suoi che a parte i primi 20 minuti della ripresa sono sembrati poco brillanti. Il rammarico è di aver concesso il gol dell’1-1 con un errore di Riccardi.

ARBITRO GIANQUINTO 5 Nel primo tempo lascia correre su due episodi nelle rispettive aree che sembrano starci. Pochi ammoniti una partita corretta.

g.d.l.