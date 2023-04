Lanni battuto due volte ma senza colpe Riccardi, oltre il gol una buona partita Bene Collodel, Motoc sbaglia troppo

LANNI 6 Battuto da due conclusioni pregevoli, soprattutto la prima. Per il resto non deve compiere una parata se non quelle di ordinaria amministrazione.

RAIMO 6 Un errore nel primo tempo che poteva costare caro. Poi la solita prestazione in costante proiezione offensiva.

RICCARDI 7 Torna al gol dopo un girone e gioca una buona gara da leader di una difesa che rispetto alle ultime due soffre meno.

MOTOC 5,5 Meglio di altre occasioni (fugaci) ma ancora molti errori. Bella però l’apertura per Favalli sull’1-1. Meglio da centrale di destra nella difesa a tre che nei due.

ORLANDO 6,5 Decisivo nel finale con l’assist per Disanto. Poteva far comodo prima.

FAVALLI 6,5 Va vicino al gol con un bel sinistro volante. Avrebbe meritato la gioia personale.

BUGLIO 6 Qualche inserimento interessante, soprattutto quello di testa poco prima del cambio. VERDUCI 6 Entra e si piazza come centrale di sinistra nella difesa a tre. Utile alla causa.

COLLODEL 6,5 (nella foto) Titolare davanti alla difesa nel primo tempo anticipa qualche volta i dirimpettai umbri. Un break che apre un contropiede vale la sufficienza piena.

MELI 6,5 Bella la sua crescita nel girone di ritorno. Anche ieri sera una gara gagliarda con qualche buona azione offensiva. FREDIANI 6 Si fa vedere nel momento in cui entra nel finale.

BELLONI 6 Serata complessa in cui cambia tanti ruoli. Esterno d’attacco, quinto a sinistro, poi seconda punta. Sempre tutto con dedizione ma con meno qualità di altre serate.

DISANTO 7,5 Gol e assist per l’ennesima prestazione coi fiocchi. Tocca la doppia cifra ed è l’ultimo ad arrendersi.

PICCHI SV

PALOSCHI 6 La vera palla gol della sua gara, in avvio, la spreca malamente. Per il resto si batte come un leone pur febbricitante.

LEONE 5,5 Non eccezionale come impatto rispetto ad altre volte.

ALL. PAGLIUCA 6 Passa forse troppo presto alla difesa a tre, poi nel finale azzecca il 4-2-4 che porta al pareggio.

ARBITRO DE ANGELI 6 Due episodi in area (uno per parte) da rivedere. g.d.l.