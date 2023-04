L’Ancona cambia Via Colavitto tocca a Donadel

A sorpresa l’Ancona, a due giornate dalla fine – settimo posto, 55 punti all’attivo – ha deciso di esonerare l’allenatore Colavitto per affidare la guida tecnica della prima squadra a Marco Donadel. Vicinissimo alla panchina dorica, prima che la scelta ricadesse sull’ex calciatore, anche Massimiliano Maddaloni, vecchia conoscenza bianconera. L’esonero di Colavitto, maturato dopo la sconfitta per 3-0 con l’Alessandria, è il terzo che si è consumato in questo finale di stagione. Appena qualche giorno fa, infatti, la Vis Pesaro ha sollevato dall’incarico Oscar Brevi per consegnare la squadra a Simone Banchieri, mentre il Montevarchi, con un piede già in serie D, ha interrotto il rapporto con Marco Banchini, a Siena come vice allenatore di Scazzola: al suo posto il club di Livi ha promosso il mister delle giovanili Andrea Coppi. Intanto, stasera, con fischio di inizio alle 20,30, andrà in scena la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, che vedrà affrontarsi Vicenza e Juventus Next Gen. I veneti hanno vinto la sfida di andata per 2-1: la vincitrice potrà accedere ai play off alla fase nazionale. In un Menti gremito verrà anche ricordato Paolo Rossi.