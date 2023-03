L’Amiata ferma la regina Torrita Poker della Fonte, San Miniato ko

PONTE D’ARBIA

1

ATLETICO PIAZZE

1

PONTE D’ARBIA – Botta e risposta tra i padroni di casa che occupano una posizione di medio alta classifica e gli ospiti in terzultima piazza nel girone F della Prima categoria. Match equilibrato tra due compagini alla ricerca del successo. L’incontro termina con un verdetto di parità che sembra il giusto specchio della contesa. Per il Ponte d’Arbia segna Redditi. Del giocatore Chianella, invece, la firma dell’Atletico Piazze. È questo in definitiva il succo del confronto terminato senza vinti o vincitori tra le due formazioni rivali capaci nell’arco dei novanta minuti di gioco di onorare comunque la sfida grazie all’impegno e alla determinazione dei loro portacolori.