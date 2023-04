L’allenatore Lasi "Una prestazione davvero fantastica"

Serviva una prestazione perfetta e questa è arrivata. La Stosa ha rovinato la festa alla Sintecnica Cecina che ormai promossa e certa del primo posto voleva chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico. La Virtus invece ha disputato una prestazione solida e di carattere espugnando il parquet livornese e conquistando due punti fondamentali in ottica playoff. "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una prestazione fantastica - è il primo commento a caldo nel post partita di coach Maurizio Lasi - ci eravamo preparati bene in settimana, ma eravamo consapevoli che Cecina voleva festeggiare con una vittoria di fronte al pubblico amico il suo meraviglioso campionato, ma noi abbiamo fatto una prestazione super. Tutti i ragazzi sono stati eccezionali, ognuno di loro ha messo un mattoncino (tutti i 12 a disposizione sono andati a referto) portando a casa due punti pesanti. È una vittoria che per il nostro percorso vale molto, ci vogliamo preparare bene ai playoff e stasera era la partita giusta per dimostrarlo. Stiamo crescendo - continua il coach della Stosa - ma dobbiamo ancora migliorare tanto, abbiamo avuto un momento difficile nel terzo quarto ma poi siamo stati bravi a recuperare il bandolo della matassa ed a portare a casa due punti fondamentali. Sono molto felice di questa vittoria".