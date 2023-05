L’allenatore Lasi: "I ragazzi sono stati bravi e concentrati"

Una grande prestazione quella della Stosa sul parquet di Ponte Buggianese. I rossoblu sono stati avanti per tutti i 40 minuti indirizzando la gara fin dalle prime battute e conquistando una più che meritata qualificazione in 3 partite. "I ragazzi sono stati bravi e concentrati fino alla fine - commenta coach Maurizio Lasi (nella foto) - Eravamo pronti a fare una battaglia, ma il nostro ritmo era difficile da sostenere per gli avversari. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi abbiamo amministrato nonostante qualche difficoltà a inizio del terzo quarto. Dico bravi ai ragazzi, era importante chiuderla stasera, sia per noi perché così abbiamo la possibilità di prepararci al meglio alla prossima partita e anche per la formazione Under 19 che da domani andrà a giocarsi le finali nazionali con maggiore tranquillità". Grande soddisfazione anche da parte del ds rossoblu Gabriele Voltolini che elogia la squadra e lo staff: "non era scontato ottenere la qualificazione in 3 partite - dichiara Voltolini - il merito va al coach, a tutto lo staff e ai ragazzi che hanno lavorato duro per presentarsi al meglio a questo appuntamento. Nelle 3 gare abbiamo dimostrato un grande carattere, dominando per larghi tratti a parte in qualche spezzone di gara-2. Devo fare i complimenti agli avversari: Altopascio non ha mai mollato onorando la competizione e dimostrando di aver meritato la qualificazione alla posta season. Adesso attendiamo il nostro avversario della finale, ma che sia Quarrata o Agliana troveremo una formazione forte e preparata. Siamo pronti a giocarcela e anche con l’aiuto del nostro meraviglioso pubblico, presente anche stasera a Po te Buggianese, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".