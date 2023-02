L’Album Panini per i tifosi senesi

Calciatori Panini sbarca in Serie C con le ‘Panini weeks’. Sabato, in occasione della gara Siena-Recanatese, la società bianconera distribuirà ai propri tifosi gli album edizione 202223. Album che saranno consegnati anche ai ragazzi del settore giovanile. Tornerà la Digital Collection della Serie C. Panini ha infatti realizzato tre album veri e propri dedicati ai gironi con le immagini di tutti i calciatori di ogni squadra (di Fabio Di Pietro le immagini della Robur). La presentazione oggi nella sede della Lega Pro: tra i protagonisti l’attaccante bianconero Alberto Paloschi, i ‘colleghi’ Luca Siligardi (Feralpisalò) e Pietro Iemmello (Catanzaro) che racconteranno la loro storia sulle figurine Panini. Presenti Matteo Marani, presidente Lega Pro, Umberto Calcagno, presidente Aic, Alex Bertani, direttore Panini mercato Italia, Andrea Barzagli Campione del Mondo 2006 e Matteo Brighi Campione d’Europa Under 21 2004. Moderatore il giornalista sportivo Marco Cattaneo. Sarà possibile seguire l’evento su www.youtube.