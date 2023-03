La Vismederi Costone vince con autorità a Pontassieve

VALDISIEVE

70

COSTONE

84

VALDISIEVE: Maltonimi, Bartolozzi 5, Piccini, Occhini 16, Morandi 5, Corradossi 4, Forzieri 10, Valletti, N. Sarti ne, T. Sarti, Municchi 24, Piccini 6. All. Pescioli.

COSTONE: Maksimovic 10, Ricci 1, Juliatto 2, Angeli 7, Terrosi 12, Banchi 18, Pisoni ne, Piattelli ne, Ondo Mengue 16, Bruttini 18, Speri ne, Maggiorelli ne. All. Ricci.

Parziali: 22-27, 32-52, 50-66.

PONTASSIEVE – Dopo tre ko consecutivi il Costone vince a Pontassieve una gara giocata con autorità e decisiva già a cavallo della fine del primo e dell’inizio del secondo quarto con un parziale di 19-0. In avvio la gara di Pontassieve è sul filo dell’equilibrio, 8-7 al 3’ col canestro di Municchi. Dal 5’ in poi il Costone prende le misure e inizia a scavare il solco. La tripla di Banchi vale il 22-27 con cui finiscono i primi 10’. Il secondo parziale inizia con Maksimovic, +7 Siena. Un antisportivo di Occhini permette a Bruttini e soci di portarsi sul 22-33. Valdisieve è in difficoltà e in preda al nervosismo (tecnico alla panchina) e fatica a tornare a contatto. Il primo canestro dei fiorentini nel secondo parziale arriva quando il Costone è già a quota 43. La tripla di Bartolozzi infatti vale solo il -18 a 16’. Il finale del parziale serve al Costone per legittimare un margine importante +20. Al rientro sul parquet la formazione di Pontassieve tenta di tornare in gara. Sul +12 al 27’ (16-8 di parziale) coach Ricci chiama time out: la leggera emorragia è subito fermata tanto che alla penultima sirena del match la formazione gialloverde è in controllo, +16. Gara chiusa? No perché il Costone si rilassa e concede a Valdisieve un parziale di 11-2, 61-68 al 36’. Ma Bruttini e Terrosi riportano in doppia cifra il vantaggio senese e mettono i titoli di coda alla gara.

Guido De Leo