La Virtus perde ma può festeggiare E’ tra le migliori dodici squadre d’Italia

STELLA AZZURRA

100

STOSA VIRTUS

50

STELLA AZZURRA ROMA: Lumena 10, Fresno 5, Innocenti 19, Pugliatti ne, Piccirilli 17, Visintin 6, Salvioni 14, Santinon 4, D’Arcangeli 8, Rapini 10, Ntsourou 2, Forconi 5. All. D’Arcangeli.

STOSA VIRTUS: Berardi 15, Becatti 3, Bruttini 5, Aminti 6, Cannoni 3, Chierchini 2, Costantini Ga, Lazzeri 6, Costantini Gi 4, Braccagni, Francini 6, Ignarra. All. Braccagni.

Parziali: 21-15; 51-26; 75-37.

AGROPOLI – Una impresa eccezionale. Non ci sono altre parole per celebrare l’accesso della Stosa Virtus tra le migliori 12 formazioni Under 19 italiane. Grazie al successo per 66-46 contro Trento nella prima giornata delle finali nazionali di Agropoli la formazione rossoblù accede agli spareggi di oggi pomeriggio dove se la vedrà con Cividale del Friuli. Sono state ininfluenti le sconfitte nella seconda è nella terza giornata della manifestazione contro Cantù e Stella Azzurra ai fini del risultato perché i rossoblu hanno chiuso il girone D al terzo posto a 2 punti davanti proprio a Trento. Nella partita di ieri contro i campioni in carica della Stella Azzurra Roma c’è stato un avvio un po’ contratto della Virtus che nei primi minuti di gioco subisce la fisicità dei romani che si portano sul 6-2. Si segna con il contagocce tanto che a 4’25’’ i romani conducono 6-4. In un azione di gioco Braccagni subisce un colpo e rimane a terra: sono attimi di paura per il numero 18 rossoblu che fortunatamente dopo qualche minuto si rialza, aiutato dai sanitari. Si riparte e Berardi mette 2 triple di fila (10-10), ma la Stella prova a correre e piazza un parziale di 7-0. Ancora Berardi dalla lunga firma il -4 prima del canestro stellino a fil di sirena (21-15). Visintin da il +10 a Roma all’inizio del secondo quarto, ma Berardi segna in tutti i modi e tiene a galla la Stosa. Il parziale che porta avanti nettamente la Stella arriva sul finire di tempo quando il team capitolino corre in contropiede sfruttando gli errori dei senesi e chiudendo sul 51-26 alla pausa lunga. Nel secondo tempo la partita non c’è più perché Braccagni non riesce a rientrare e con il punteggio ormai dilatato Berardi e Costantini vengono risparmiati per lo spareggio. La Stella allunga inesorabilmente senza lasciare scampo alla Stosa che perde nettamente venendo doppiata dai capitolini (100-50), ma festeggia un traguardo veramente eccezionale.

I senesi sono tra le migliori 12 formazioni under 19 d’Italia con una squadra a Km 0 e oggi pomeriggio alle 18 si giocheranno l’accesso ai quarti di finale contro la Ueb Cividale del Friuli, giunta al secondo posto nel girone C è una delle formazioni accreditate tra le favorite per strappare dal petto lo scudetto alla Stella Azzurra. La gara di oggi contro i friulani sarà trasmessa in diretta sulla pagina YouTube della Fip nazionale (link al sito fip.it).