La Virtus Entella cerca punti per il secondo posto

La Virtus Entella, prossimo avversario del Siena, ha visto svanire il sogno promozione diretta sabato pareggiando in casa con la Recanatese. Non solo, adesso i liguri si trovano al terzo posto visto che il Cesena (che ha gli stessi punti) è avanti negli scontri diretti. Quindi l’Entella dovrà cercare di vincere al Franchi e sperare in un passo falso dei romagnoli per garantirsi la seconda piazza. "Ci abbiamo provato fino alla fine, per questo abbiamo l’amaro in bocca – ha detto Antonio Gozzi, patron dell’Entella –. Purtroppo il calcio è questo, se non riesci a buttare la palla dentro. Era il girone più difficile, c’erano squadre molto forti. Ora c’è l’ultima gara a Siena, dovremo provare a recuperare il secondo posto sul Cesena anche se non sarà facile. Dovremo fare di tutto per prenderci questa posizione e comincerà la giostra dei playoff. Cercheremo di dare il massimo sostegno al mister e alla squadra per presentarci mentalmente freschi ai playoff. Sarà difficile visto che solo una potrà salire".