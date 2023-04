La Valdelsa crede ancora nel primato Ostacolo Firenze

Dodicesima giornata di ritorno nel campionato di serie D regionale, arrivato ormai al rush finale. Da definire ancora l’unica promozione diretta dove in corsa si trovano due squadre: Sansepolcro e Valdelsa Basket. Aretini favoriti visto che si trovano avanti in classifica di 2 punti e con lo scontro diretto a favore. I biancorossi di coach Frati non vogliono però mollare fino a che la matematica non li costringerà a farlo. Valdelsa che scende in campo domani pomeriggio alle 18 al PalaFrancioli per affrontare il Pino Firenze. Non hanno invece più nulla da chiedere al proprio campionato la Advinser Asciano e la Nesi Tappezzerie Poggibonsi, che vogliono comunque finire in bellezza onorando la stagione fino alla fine. Per l’Asciano, che in settimana ha lasciato partire coach Lasi con direzione prima squadra della Virtus, c’è l’ostacolo Sancat (palla a due domani ore 18.30), gara in cui ci sarà l’esordio da head coach di Filippo Totaro. I giallorossi valdelsani scendono invece in campo domani alle 18.30 al Bernino per affrontare Calenzano. Rinviata la gara della Parmolaia Maginot sul campo dell’Affrico Firenze. La squadra di coach Ceccarelli torna in campo mercoledì prossimo alle 21.15 per il primo recupero sul parquet della Sestese.