La tribuna d’onore resta del tutto vuota E i tifosi contestano

Una tribuna d’onore completamente vuota ha accolto ieri sera l’uscita di Siena e Gubbio dagli spogliatoi. Nessun dirigente della Robur e nessun ospite ha assistito alla partita dalla postazione di solito occupata nell’arco della stagione. Neanche un minuto dal fischio di inizio e il Franchi – un Franchi sempre più spoglio e meno illuminato del solito per via dei led pubblicitari e del maxi schermo spenti – è partito con il primo coro contro il presidente Emiliano Montanari, non l’ultimo rivolto al numero uno del club durante il confronto. In gradinata, invece, i Fedelissimi hanno indossato una maglietta con la scritta ‘Montanari vattene’. Tra gli addetti ai lavori presenti al vecchio Rastrello, un’altra volta a vedere la ‘sua’ Robur, l’ex allenatore bianconero Giuseppe Papadopulo, come sempre accolto con particolare calore dai tifosi del Siena.