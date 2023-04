La Stosa Virtus vuole rovinare la festa a Cecina Lasi: "Dobbiamo pensare al nostro percorso"

Gli ultimi 80 minuti di stagione regolare per la Stosa Virtus iniziano a Cecina. Questa sera alle 21,15 la formazione di Lasi affronta la trasferta in casa della Sintecnica, unica squadra già promossa in B Interregionale e già certa del primo posto. Ci sarà dunque aria di festa al palazzetto di Via Toscana, con la società tirrenica che ha chiamato a raccolta il pubblico per celebrare il cammino trionfale del gruppo guidato da coach Da Prato, ma la Virtus non deve farsi intimorire perché per i rossoblù i 2 punti in palio stasera contano molto. Se per il quarto posto che equivale alla promozione diretta le speranze sono praticamente ridotte al lumicino perché occorrerebbe un vero e proprio miracolo (due vittorie della Virtus nelle ultime due partite, una sconfitta di Prato e doppio Ko di Castelfiorentino), i senesi devono però cercare di mantenere la posizione attuale che significherebbe poter disputare entrambi i turni playoff con l’eventuale bella in casa, vantaggio non da poco considerato il calore dimostrato dal pubblico di fede virtussina durante tutta la stagione. Vincere a Cecina è certamente compito arduo, ma la Stosa deve provare a compiere l’impresa per non dipendere poi dai risultati delle altre squadre in lotta per la quinta e sesta piazza, Arezzo su tutte. "Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra già promossa, costruita per questo obiettivo e di grande qualità tecnica e fisica – commenta il coach della Stosa Maurizio Lasi – Andremo là ad affrontare una squadra che vorrà festeggiare in casa nel modo migliore, noi siamo consapevoli di tutto questo ma non ci deve interessare più di tanto perchè dobbiamo pensare al nostro percorso che è quello dei play-off e scendere in campo in ogni partita con l’obiettivo di mettere un mattoncino che ci porti ad essere pronti ad affrontare nella maniera migliore la postseason". In vista del match odierno la Stosa può contare su tutto il roster al completo e questa è una vera e propria notizia dopo i numerosi acciacchi delle ultime settimane che hanno privato la squadra di elementi importanti come Bartoletti, Calvellini ed a turno anche di altri giocatori.