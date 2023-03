La Stosa Virtus vuole fare le scarpe a Solettificio Manetti Castelfiorentino

È già iniziato in casa Virtus il conto alla rovescia per una sorta di spareggio. Domenica infatti nel big match della settima giornata di ritorno di serie C Gold la Stosa affronterà una delle tre capolista del campionato, la Solettificio Manetti Castelfiorentino, che dopo la batosta di domenica scorsa contro Cecina (-38 casalingo) dista dai rossoblu solo due punti. Le due squadre, che viaggiano ormai da anni nei quartieri alti della classifica, si sono affrontate in tante occasioni nelle ultime stagioni, ma lo scontro di domenica è quello più importante vista l’attuale situazione di classifica delle due formazioni, entrambe in corsa per i primi tre posti. Castelfiorentino, è da inizio anno che veleggia tra il primo e il secondo posto della graduatoria. Una squadra esperta e solida quella castellana che ha dovuto però fare i conti prima con i gravi infortuni di Corbinelli e Geromin e nell’ultimo periodo con quelli di giocatori chiave quali Belli e l’ex Nepi, entrambi in dubbio per la gara di domenica.

La Stosa, invece, ha iniziato la sua rincorsa almeno due mesi fa. I rossoblu con il nuovo assetto hanno macinato punti recuperando terreno domenica dopo domenica. L’affermazione di Bianchi e soci di sabato scorso ad Arezzo è stata significativa proprio per il modo in cui è arrivata, dopo una gara solida ed in cui i senesi sono stati presenti mentalmente nel match per tutti i 40 minuti. Quello di Arezzo è stato anche un successo fondamentale proprio per accorciare ulteriormente una classifica divenuta cortissima nelle posizioni di testa. Il terzetto al comando formato da Castelfiorentino, Cecina e Prato è adesso distante solamente due punti e la Virtus si è portata in scia prepotentemente con la seria possibilità di aggancio. Da sempre lo scontro tra queste sue squadre richiama un gran numero di persone ed anche questa volta si attende il sold out del PalaPerucatti.

Proprio per questo motivo la società senese, ripetendo quanto fatto contro Prato due settimane fa, ha deciso di aprire la prevendita dei biglietti fini ad esaurimento. I tagliandi saranno disponibili presso il bar Virtus a partire da questo pomeriggio alle 15. Nella formazione rossoblu, che ha ripreso gli allenamenti ieri sera in vista del big match, sono invece da valutare le condizioni di Ricciardelli che sta proseguendo il recupero dall’infortunio alla caviglia subito due settimane fa in allenamento.