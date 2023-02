La Stosa Virtus va all’assalto di Prato Coach Franceschini: "I tifosi ci aiutino"

È il big match di giornata quello che va in scena questa sera alle 21 al PalaPerucatti. La Stosa, che ha conosciuto nuovamente il sapore amaro della sconfitta la settimana scorsa a Agliana dopo 8 successi consecutivi, affronta la capolista Sibe Prato, formazione che in virtù del vantaggio nella classifica avulsa è la migliore del terzetto di testa composto, oltre dai lanieri, anche da Cecina e Castelfiorentino. Virtus che arriva all’appuntamento odierno vogliosa di tornare in scia alle prime della graduatoria e pronta ad una partita d’assalto contro una formazione esperta. Un gruppo, quello pratese, che gioca insieme da anni e che in estate ha aggiunto un vero e proprio equilibratore di gioco come Salvadori. Nella Stosa da segnalare l’assenza certa di Gianmarco Ricciardelli: il play senese, che nell’ultima uscita ad Agliana aveva disputato la miglior partita dell’anno, si è fermato in settimana a causa di una distorsione alla caviglia e verrà nuovamente valutato nelle prossime settimane. "Sarà una partita molto difficile perchè affrontiamo la squadra che attualmente è prima in classifica, che gioca insieme da tanti anni ed ha giocatori molto esperti come Salvadori, Magni e Staino – commenta il coach della Stosa Franceschini (nella foto) – Noi giochiamo in casa, sappiamo l’importanza dell’impegno e dovremo essere bravi fin da subito a imporre quello che vogliamo fare e per cui ci siamo preparati tutta la settimana". Fondamentale vincere, dunque, per la formazione rossoblu che può contare anche sull’apporto del proprio pubblico che rappresenta un fattore importante nelle gare interne. La prevendita dei biglietti è andata molto bene e probabilmente il PalaPerucatti farà segnare il tutto esaurito come successo spesso negli ultimi appuntamenti casalinghi.

"A Prato - conclude Franceschini - ci fu un bel fattore campo che li aiutò molto, quindi aldilà delle questioni tattiche e tecniche sarà importante anche l’ambiente che riusciremo a creare al palazzetto. Invito quindi tutti quanti a partecipare e a darci una mano in una partita molto importante".