La Stosa Virtus Under 19 si gioca da oggi le finali nazionali

E’ partita ieri mattina alla volta di Agropoli la spedizione rossoblu per le Finali Nazionali Under 19 eccellenza che si svolgeranno da oggi fino a domenica 14. La Stosa Virtus (nella foto), qualificata tra le migliori 16 squadre d’Italia, da stasera se la vedrà con i top team italiani, divisi in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, in lotta per aggiudicarsi lo scudetto nella maggiore categoria giovanile. I rossoblu di coach Braccagni sono stati inseriti nel raggruppamento D, un girone di ferro con i campioni in carica della Stella Azzurra Roma, Dolomiti Energia Trento e Columbus Cantù. L’esordio del team rossoblu è fissato per questa sera alle 20 al PalaGreen di Agropoli contro Trento. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta, con link sul sito della Fip. "Non vediamo l’ora di iniziare - è il commento di coach Braccagni - è un traguardo che ci siamo guadagnati durante tutto l’anno. E’ stata una stagione importante, abbiamo raggiunto il massimo livello giovanile italiano. Ci siamo preparati bene, sappiamo che sarà durissima ma siamo pronti a dare tutto. Abbiamo un girone molto complicato, ma alle Finali arrivano solo le migliori squadre d’Italia. Dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo, lottando dal primo all’ultimo secondo. Il merito di questo grande traguardo risultato è di tutta la società, da tutti gli allenatori passati prima di me ai responabili, a chi ha continuato a credere in questo gruppo a km 0 nato alla Virtus e cresciuto nel nostro settore giovanile. Fare questo con un gruppo di ragazzi che abbiamo visto crescere è una grandissima soddisfazione per tutti noi".

Questo il roster della Stosa Virtus: 00 Berardi Guido, 3 Becatti Duccio, 6 Bruttini Stefano, 7 Aminti Matteo, 8 Cannoni Leonardo, 9 Chierchini Lorenzo, 11 Costantini Gabrio, 15 Lazzeri Mattia, 16 Costantini Giulio, 18 Braccagni Marco, 21 Ravenni Lorenzo, 23 Francini Giordano, 26 Morelli Leonardo, 33 Ignarra Danilo. Allenatore: Francesco Braccagni, Assistente allenatore: Edoardo Ceccarelli, Preparatore atletico: Stefano Simeoli, Fisioterapista: Andrea Biagini.