La Stosa Virtus strapazza Altopascio Rossoblù in scioltezza ed è subito 1-0

STOSA VIRTUS

87

BAMA ALTOPASCIO

61

STOSA VIRTUS: Berardi 6, Paunovic 2, Bartoletti 6, Banchero 5, Dal Maso 18, Bianchi ne, Ricciardelli ne, Olleia 9, Costantini 11, Imbrò 5, Calvellini 13, Laffitte 12. All. Lasi.

BAMA ALTOPASCIO: Creati F 6, Ghiarè, Nieri, Bini Enabulele 15, Creati M 4, Salazar 6, Mandroni, Lorenzi 8, Nannipieri 7, Mencherini 15. All. Pistolesi.

Parziali: 31-19, 56-32, 64-49.

SIENA – Il primo punto della serie di semifinale playoff tra la Stosa e Altopascio è dei senesi. I rossoblù conquistano meritatamente la vittoria dopo un inizio difficile, costruendo nel corso del match un vantaggio più che rassicurante, difeso senza patemi fini alla sirena finale.

Partenza shock per la Virtus che in attacco perde 3 palloni consecutivi concedendo agli ospiti due facili soluzioni da sotto e due canestri dalla media per lo 0-8 esterno a 6’20" dalla prima sirena. I rossoblu si sbloccano con Dal Maso, ma Mencherini è preciso dalla media e tiene a distanza la Stosa. Altopascio alterna tutti i tipi di zona cercando di rallentare l’attacco virtussino, ma Laffitte mette il turbo e in penetrazione buca i rosablu portando avanti per la prima volta la Stosa (19-18).

La Virtus inizia a correre e piazza un parziale di 10-0 che ribalta il match (26-18). I rossoblù toccano anche la doppia cifra di vantaggio chiudendo il quarto sul 31-19. All’inizio della seconda frazione i canestri di Costantini e Bartoletti portano la Virtus a +16 (37-21). Altopascio cerca di rispondere con il solito Mencherini, ma la Stosa è lucida e mantiene 16 punti di margine a 4’ esatti dalla pausa lunga (42-26). I rossoblu toccano il +20 a 3’21’’ dall’intervallo e chiudono il primo tempo avanti ed in pieno controllo del match sul punteggio di 56-32. Salazar e Lorenzi con 6 punti consecutivi riportano il Bama a -18 in avvio di terzo periodo. L’attacco rossoblu, proprio come in avvio di gara, è troppo lento e prevedibile e gli ospiti ne approfittano per recuperare grazie ad un parziale di 2-10 (58-42). Il pick and roll altopascese tra Ceeati e Bini fa male alla Virtus che a fine terzo quarto comanda ancora ma con un margine ridotto rispetto alla frazione precedente (64-49). La tripla di Salazar da il -12 ai rosa blu all’inizio dell’ultimo periodo e alla Stosa tornano i fantasmi della gara di ritorno di campionato quando Altopascio conquistò il supplementare dal -20 di fine terzo periodo. Dal Maso e Berardi però iniziano a fare la voce grossa sotto le plance ricostruendo un buon vantaggio (74-54 a 5’ dalla fine).

La tripla dall’angolo di Calvellini, uno dei migliori in campo in assoluto, mette il sigillo alla vittoria rossoblu. La Virtus conquista il primo punto della serie: mercoledì alle 21 si torna di nuovo sul parquet del PalaPerucatti per gara 2.