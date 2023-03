La Stosa Virtus si smarrisce quando conta Una Mens Sana cuore e grinta fa suo il derby

MENS SANA

75

STOSA VIRTUS

72

MENS SANA: Soodla ne, Pannini 7, Iozzi 12, Menconi 18, Empilo 2, Tilli ne, Milano 3, Sabia 8, Bartoli ne, Bovo, Tognazzi 21, Bacci 4. All. Binella.

STOSA VIRTUS: Berardi 6, Paunovic 14, Bartoletti 11, Banchero 2, Dal Maso 12, Bianchi, Ricciardelli ne , Olleia 18, Costantini 5, Imbrò, Calvellini 2, Laffitte 2. All. Franceschini.

Arbitri: Cirinei e Marinaro di Pisa.

Parziali: 16-26, 38-40, 50-57.

SIENA – La Mens Sana vince il più pazzo dei derby con una clamorosa rimonta finale che ha mandato in totale confusione una Virtus per tre quarti di partita in apparente controllo dell’incontro. Il 75-72 finale premia gli sforzi, il cuore e la tenacia di una Mens Sana che, anche per effetto della grande spinta dei propri tifosi, è riuscita a ribaltare una partita incredibile ma bellissima per pathos e trasporto. Splendida anche la cornice di pubblico, oltre 1000 i tifosi presenti al PalaEstra per la stracittadina. Il racconto della gara parte necessariamente dal finale, a 6’ dalla fine con la Virtus avanti 66-52. È lì che è venuta fuori tutta la forza d’animo della Mens Sana: i canestri pesanti portano la firma di Menconi, così come i tiri liberi, del sorpasso e della staffa finale, quella di Tognazzi. Sono stati loro, insieme a Iozzi, a rispondere alle continue spallate di Bartoletti, Paunovic, Olleia e Dal Maso. Fino all’acceso finale dove la Virtus è deragliata, forse anche perché sorpresa dall’incredibile rimonta mensanina, in un momento in cui pensava che potesse solo limitarsi ad amministrare. Per la cronaca la partita è stata di grande intensità sin da subito. Orfana di Buca, infortunatosi in allenamento, oltre che dello squalificato Benincasa e dell’altro infortunato Lazzeri, la Mens Sana si è schierata quasi sempre a zona: gli effetti della scelta di coach Binella producono buoni frutti nella prima metà di primo quarto, quando Tognazzi, Pannini e un tap-in di Empilo portano i biancoverdi a condurre momentaneamente per 8-6. È però un fuoco di paglia: Bartoletti dà la scossa e i suoi canestri producono il controsorpasso virtussino, suggellato da tre triple consecutive di Paunovic che fanno scappar via la squadra di Franceschini fino al +10 di fine primo quarto. Nella seconda frazione di gioco la Virtus dà l’impressione di poter allungare ulteriormente ma la Mens Sana è viva e tiene con agonismo e difesa. Iozzi, Menconi e Bacci riducono il gap ma ci pensano Berardi e Lafitte a trovare un paio di realizzazioni importanti per creare separazione. La Virtus sembra controllare ma pecca a tratti di eccessi di vanità che le fanno cercare la giocata spettacolare a discapito dell’efficacia.

La Mens Sana inizia a ricucire lo strappo e un tecnico fischiato a Binella rimette in partita giocatori e pubblico. Tognazzi regala il -2 di fine primo tempo e solo una super stoppata di Costantini su Iozzi lanciato a canestro permette alla Virtus di mantenere tale vantaggio a metà gara. È ancora Tognazzi a regalare la momentanea parità sul 43-43 dopo 3’ di terzo quarto. Ma nell’azione successiva è il solito Paunovic e ridare il vantaggio alla Virtus: è il canestro che dà il via a un break di 9-0 per i rossoblù. L’allungo sembra decisivo ma non lo è: la mazzata è forte, stordisce ma non uccide e stordisce una Mens Sana che resta aggrappata al match con tutte le sue forze in vita. E viene premiata con l’apoteosi finale.

Andrea Frullanti