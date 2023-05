La Stosa Virtus piega Altopascio e vola in finale Sarà sfida a chi passa tra Agliana e Quarrata

ALTOPASCIO

54

STOSA VIRTUS

77

ALTOPASCIO: Creati F ne, Ghiarè ne, Nieri 2, Bini Enabulele 16, Creati M, Tarzan ne, Salazar 8, Mandroni, Lorenzi 6, Nannipieri 11, Mencherini 11. All. Pistolesi.

STOSA VIRTUS: Berardi 2, Paunovic 15, Bartoletti 9, Banchero 11, Dal Maso 10, Bianchi ne, Ricciardelli ne, Olleia 7, Costantini 8, Imbrò 2, Calvellini 3, Laffitte 10. All. Lasi.

Parziali: 17-25; 34-50; 47-62.

PONTE BUGGIANESE – La Stosa è in finale play-off. Grazie ad un’altra prestazione solida la formazione rossoblu passa in trasferta a Ponte Buggianese contro Altopascio conquistando il punto del 3-0. Sono 5 punti consecutivi di Bartoletti ad aprire le danze nel match. I padroni di casa fanno fatica in attacco a trovare ritmo e Dal Maso dall’angolo firma lo 0-7 con conseguente time out di coach Pistolesi. Salazar segna il primo canestro rosa blu dopo 3’, ma la partita si interrompe per un guasto alle attrezzature dei 24". Lorenzi e Mencherini colpiscono da 3 per il -1, ma Dal Maso risponde ancora dall’arco (12-17 a 4’ dalla prima sirena). La Virtus attacca il ferro e trova con facilità il canestro portandosi sul 16-23 a 1’50" dal termine del quarto e chiudendo 17-25 la prima frazione. Il secondo periodo si apre con la Stosa che prova a scappare: 4 punti di Laffitte e la tripla di Costantini fanno volare i rossoblu sul 19-32. Altopascio fatica a rimanere attaccata alla partita e soprattutto al ritmo frenetico imposto dai senesi che volano più volte in contropiede appoggiando con Berardi il canestro del 26-42 a 2’37" dalla pausa lunga. È un autentico show offensivo della Virtus che difende alla grande e spezza in due la difesa locale con Laffitte che da il +20 ai suoi (26-46). I padroni di casa cercano di aggrapparsi al match e con Salazar e Nannipieri riducono lo scarto a metà partita. Le due squadre vanno al riposo sul 34-50 esterno. L’attacco rossoblu si blocca all’improvviso a inizio terzo periodo. La zona altopascese cerca di mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi senesi e i rossoblu pur con buoni tiri non trovano la via del canestro: il Bama ne approfitta per tornare a -9 (42-51) a metà quarto con la Virtus a referto con un solo punto in 5’. Ci pensano Costantini e Bartoletti a sbloccare l’attacco senese che torna a segnare dai 6,75 (44-57 a 2’30’’ dal termine) riportando la Stosa a distanza di sicurezza (47-62) all’ultimo intervallo. Nell’ultimo quarto entra in ritmo Paunovic che con 2 triple riporta la Virtus a +21 (47-68) a 7’20" dalla fine. Banchero dai 6,75 fa volare i rossoblu sul 47-71 con i locali ancora a secco di punti. Non c’è più partita, la Stosa vince e vola in finale playoff dove attende la vincente di Agliana-Quarrata.