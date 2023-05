La Stosa Virtus non fa sconti e trionfa Altopascio si arrende. Siamo sul 2-0

STOSA VIRTUS

80

ALTOPASCIO

67

STOSA: Berardi 7, Paunovic, Bartoletti 18, Banchero, Dal Maso 12, Bianchi, Ricciardelli ne, Olleia 10, Costantini, Imbrò 3, Calvellini 14, Laffitte 16. All. Lasi.

ALTOPASCIO: Creati F 6, Ghiarè ne, Nieri, Bini Enabulele 13, Creati M 2, Salazar 21, Mandroni ne, Lorenzi 3, Nannipieri 15, Mencherini 7. All. Pistolesi.

Parziali: 26-19; 38-41; 58-53.

SIENA – La Stosa vince anche la seconda gara della serie play-off con Altopascio. In una partita più difficile rispetto alla precedente i rossoblù comandano per 40 minuti senza però riuscire a chiudere mai la partita. I senesi concedono un po’ troppo agli avversari, ma con una bella accelerazione nel quarto periodo conquistano vittoria e secondo punto della serie. A differenza di gara 1 stavolta è la Virtus a partire meglio: la difesa in avvio funziona bene e Olleia appoggia al vetro i primi 4 punti dell’incontro. Salazar e Mencherini rispondono subito per le rime con il Bama che torna a contatto dopo 3 minuti e mezzo di gioco (8-7). Bartoletti si mette in proprio e con 5 punti di fila porta i rossoblu sul 13-7, ma il pick and roll Creati Bini e le triple di Salazar tengono a galla la formazione ospite. La Stosa tocca il +10 grazie a Bartoletti e Dal Maso, ma un paio di secondo tiri fortunosi consentono ai rosablu di mantenersi in scia alla prima sirena. Ok avvio di secondo quarto la tripla di Laffitte riporta a +10 i ragazzi di coach Lasi che quando accelerano mettono in grande difficoltà Altopascio. Gli ospiti però non mollano e con Nannipieri dalla lunga distanza ricuciono il divario tornando sotto di 4 lunghezze a metà del quarto (34-30).

La Stosa cerca di allungare, ma commette troppe disattenzioni difensive concedendo facili appoggi da sotto e secondi tiri che puniscono i rossoblu, comunque avanti di 7 lunghezze all’intervallo lungo. Le penetrazioni al ferro di Calvellini riportano la Stosa in doppia cifra di vantaggio dopo 2’ del terzo periodo (52-41), ma un paio di canestri da sotto incredibilmente sbagliati dai padroni di casa ridanno fiato agli ospiti che con Salazar accorciano di nuovo. Ci pensa Bini a far rientrare definitivamente a contatto gli ospiti che a 2’ dalla terza sirena toccano il -2 (55-53). Un canestro di Bartoletti e un libero di Berardi ristabiliscono le distanza d fine periodo con la Virtus che chiude 58-53 nonostante i molteplici errori al tiro. È sempre il solito Salazar a caricarsi il Bama sulle spalle. Il lungo cubano segna in tutti i modi riportando a -2 la formazione rosa blu. La reazione virtussina è affidata a Laffitte e Calvellini che bucano la difesa ospite riportando la Stosa a +7 a 6’ dalla fine. Il break che spezza la partita arriva a 4’ dalla fine: Laffitte entra letteralmente in trance agonistica propiziando il parziale di 10-0 che azzanna i rosablù in evidente debito d’ossigeno (73-59 a 2’30’’ dalla fine). Finale nervoso: volano tecnici a raffica ma il risultato non cambia. La Virtus sul 2-0.