La Stosa Virtus non fa sconti e supera Livorno I rossoblù sono più vicini alla quinta posizione

STOSA VIRTUS

99

LIVORNO

76

STOSA VIRTUS: Berardi 4, Paunovic 8, Bartoletti 16, Banchero, Dal Maso 16, Bianchi, Ricciardelli 2, Olleia 9, Costantini 22, Imbrò 5, Becatti 1, Laffitte 16. All. Lasi.

DON BOSCO LIVORNO: Ciano 8, Dodoli, Baroni, Paoli 28, Maniaci 9, Carlotti 5, Lamperi 4, Giachetti, Rovetto 1, Deri, Mori 19, Balestri 2. All. Barilla.

Parziali: 25-15; 41-31; 67-56.

SIENA – Il turno pasquale sorride alla Stosa che al PalaPerucatti domina un coriaceo Don Bosco Livorno imponendosi per 99-76. Un ultimo quarto praticamente perfetto corona una prestazione positiva degli uomini di Lasi che ottengono la seconda vittoria consecutiva conquistando altri 2 punti importanti per la classifica.

Avvio di partita molto equilibrato: Livorno parte subito a zona 2-3 cercando di rallentare l’attacco senese, mentre la Virtus cerca di appoggiarsi nel pitturato e di provare comunque a correre. A metà del quarto il punteggio è in perfetta parità a quota 8. Il primo allungo arriva nella seconda parte del tempino quando la Stosa inizia a difendere in modo aggressivo ripartendo in contropiede dove Laffitte e Bartoletti segnano i punti del +7 (20-13). Il rientrante play senese trova anche la tripla che da il vantaggio in doppia cifra alla Virtus a fine primo quarto. I rossoblu allungano ancora all’inizio del secondo periodo. Paunovic e Costantini mettono a segno i punti del 31-18, Livorno risponde con Paoli ma i senesi provano ad allungare in modo deciso costringendo coach Barilla al time out sul 37-21 interno. Nel finale di quarto i labronici riducono lo scarto con Ciano e Morì che consentono al Don Bosco di andare all’intervallo lungo sul -10. La formazione ospite rientra meglio nella terza frazione e riesce ad avvicinarsi ancora grazie a Morì e Paoli che segnano i canestri del -5 (51-46). La Stosa si riorganizza dopo il time out di coach Lasi e torna a macinare punti: sono Bartoletti e Costantini a ridare fiato all’attacco rossoblu che consente a Bianchi e soci di scavare un piccolo solco riuscendo a chiudere il quarto sul +11. È a suon di triple che la Stosa chiude il conto nella quarta frazione: ad aprire il parziale è un gioca da tre punti di Dal Maso assistito da Bartoletti. Costantini e Laffitte ne mettono 4 di fila da 3 punti in meno di due minuti e il parziale è fatto: 88-64 Virtus e partita in ghiaccio a 5 alla fine.

Il finale è pura accademia con la Stosa che chiude in scioltezza tra gli applausi del pubblico avvicinandosi alla quinta posizione, occupata in questo momento da Prato e distante adesso solamente 2 punti.