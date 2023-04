La Stosa Virtus mette la corazzata Cecina nel mirino

È tornata sul parquet martedì sera la Stosa Virtus che ha ripreso a lavorare dopo il giorno in più di riposo dovuto alle festività pasquali. La squadra, reduce da due vittorie consecutive, è tornata sul parquet per preparare la trasferta di sabato sera in casa della prima e unica squadra fin qui promossa, la Sintecnica Cecina, che ha strappato il pass per la prossima B interregionale con due giornate di anticipo grazie al successo di sabato scorso a Valdisieve. Una squadra, quella livornese, che nonostante la certezza matematica del primo posto non regalerà niente e cercherà di congedarsi con una vittoria di fronte al proprio pubblico.

La Stosa ha invece un obiettivo ben chiaro: utilizzare le ultime due partite di regular season per prepararsi al meglio per i playoff ed anche per cercare di mantenere il vantaggio del fattore campo nella post season. Arezzo infatti si è fatta minacciosa ed una sola vittoria nelle due gare rimanenti potrebbe non bastare alla formazione rossoblu per assicurarsi la bella in casa nell’eventuale secondo turno. In queste due partite rimanenti, però, tutto può ancora succedere: sfumato, salvo miracoli, il quarto posto, la Stosa potrebbe ancora agganciare il quinto, ma allo stesso tempo potrebbe finire settima, a dimostrazione del grande equilibrio che regna in questa C Gold 2223. La buona notizia per lo staff rossoblu è il graduale recupero degli infortunati: Bartoletti è rientrato sabato scorso nel match contro Livorno, mentre Calvellini è tornato in gruppo nella seduta di martedì e dovrebbe avvicinarsi al completo recupero. Un aspetto, questo, molto importante in vista di una post season che si annuncia veramente molto combattuta con squadre che venderanno cara la pelle. Avere tutti a disposizione giocando ogni tre giorni è certamente un vantaggio da poter sfruttare per coach Lasi ed il suo staff.