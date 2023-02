La Stosa Virtus è in scia delle prime tre della classifica I rossoblù non vogliono fermarsi e ora puntano Arezzo

La grande vittoria di sabato scorso contro Prato ha riportato la Stosa Virtus in scia delle prime tre. Se Castelfiorentino ha compiuto il proprio dovere tornando al successo sul campo del fanalino di coda Don Bosco Livorno e risalendo in vetta alla classifica con 32 punti all’attivo, la sconfitta di Prato e quella sorprendente di Cecina in casa contro Arezzo hanno consentito ai rossoblù senesi di portarsi a -2 da questa coppia di squadre che occupa il secondo posto a 30 punti. Ma la lotta ai primi tre posti non si ferma a queste quattro squadre perché proprio alle spalle della Virtus non mollano di un centimetro sia Legnaia che Spezia, attualmente a -2 dalla Stosa, e grazie al successo esterno a Cecina è entrata prepotentemente nella corsa anche Arezzo, a -6 dalla terza piazza. Sette squadre per tre posti con dieci partite da giocare: è questa in sintesi la situazione nelle parti alte della graduatoria. Per la Stosa, che ha ripreso il lavoro in palestra martedì sera, il prossimo impegno sarà proprio contro la formazione più in forma del campionato, la sorprendente Amen Sba Arezzo di coach Evangelisti che dall’arrivo del play argentino Toia non ha più sbagliato un colpo conquistando tre successi di fila di cui l’ultimo di grande spessore. I senesi sono attesi dunque da una trasferta molto impegnativa contro una squadra in forma ed in grande fiducia. Ma anche la Stosa non è certo da meno visto che nelle ultime dieci partite i rossoblu hanno perso solamente in una occasione, per di più al supplementare, due settimane fa ad Agliana. La ripresa degli allenamenti dopo il grande successo contro Prato ha fatto segnare l’assenza di Bartoletti che ha subito una distorsione alla caviglia al termine del secondo quarto del match di sabato scorso. Il play senese, che è poi rientrato in campo contro i lanieri risultando per l’ennesima volta decisivo, ha svolto solo un po’ di terapie nei primi due giorni di allenamento ma potrebbe tornare in gruppo già questa sera in vista della gara di Arezzo. Chi invece non sarà certamente del match è Gianmarco Ricciardelli. L’infortunio alla caviglia è serio e per il ritorno in campo ci vorranno ancora un paio di settimane.