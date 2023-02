La Stosa Virtus è bella e anche spietata Prato costretto ad alzare bandiera bianca I rossoblù tornano in scia delle prime

STOSA VIRTUS

76

PRATO

58

STOSA VIRTUS: Paunovic 6, Berardi, Bartoletti 15, Banchero 4, Dal Maso 2, Bianchi 6, Olleia 16, Costantini 8, Imbrò 3, Calvellini 4, Laffitte 12. All. Franceschini.

PRATO: Manfredini 18, Marzico ne, Danesi 2, Magni 9, Staino 7, Navicelli 3, Ndoye ne, Smecca 5, Salvadori 14, Pacini. All. Pinelli.

Parziali: 24-8; 45-24; 63-34.

SIENA – Una Stosa bellissima di sera abbatte Prato e conquista due punti d’oro per la lotta ai primi tre posti. I rossoblù sono quasi perfetti, dominano per tutti i 40 minuti e ribaltano anche la differenza canestri portandosi a soli due punti dal terzo posto occupato proprio dai pratesi. I rossoblù toccano anche i 33 punti di margine durante il match e mantengono i nervi saldi sul rientro di Prato nel finale. La Virtus parte alla grandissima grazie ad una difesa impenetrabile che porta a facili contropiede realizzati a turno da Bartoetti, Olleia e Banchero. I rossoblu si portano subito sul 9-2 ma allungano ancora dopo il time out chiamato da Pinelli volando sul 20-2 a 2’ dal termine del quarto. Prato è in grande difficoltà in attacco e si appoggia su Salvadori che prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Alla prima sirena la Stosa conduce 24-8. Nella seconda frazione Manfredini e Salvadori tengono in vita Prato che accorcia sul -14. Il lampo della Atosa non tarda ad arrivare: Laffitte e Imbrò segnano con continuità portando la formazione rossoblu sul +22 (39-17). È ancora Manfredini a segnare i canestri che riavvicinano Prato a -15, ma nel finale di tempo sono la tripla di Bianchi e i canestri di Bartoletti (che esce acciaccato per un colpo alla caviglia) e Laffitte a ristabilire le distanze tra le due squadre che vanno alla pausa lunga sul 45-24 rossoblu. Nel terzo quarto la Stosa prova a dare la spallata decisiva al match: Bartoletti torna subito in campo seppur zoppicando ma le sue accelerazioni sono decisive per permettere alla Virtus di piazzare un parziale mortifero che consente alla formazione di coach Franceschini di toccare il +29 (61-32). Sono molteplici i protagonisti dell’allungo: Costantini con le sue triple e Banchero e Laffitte con canestri da sotto, ma è la difesa di squadra a ergersi a protagonista di una Stosa quasi perfetta che chiude il tempino a +29. La formazione ospite prova a riavvicinarsi per tentare di mantenere la differenza canestri di +12. La Sibe si mette in ritmo con un paio di triple di Staino che dà fiato ai lanieri. La Virtus tiene troppo ferma la palla e non è fluida in attacco. Prato torna a -15 ma è una tripla di Bartoletti a chiudere i giochi anche per il doppio confronto. La Stosa vince e torna nuovamente in scia alle prime della classe.