La Stosa Virtus compie la strepitosa impresa Successo sul parquet della corazzata Cecina

CECINA

85

STOSA

90

CECINA: Ticà, Pellegrini, Ianuale 20, Bartoli, Mezzacapo, Guerrieri, Bruni 15, Puccioni, Bracci 4, Pistillo 16, Turini 21, Pistolesi 9. All. Da Prato.

STOSA: Berardi 2, Paunovic 2, Bartoletti 15, Banchero 9, Dal Maso 12, Bianchi 5, Ricciardelli 2, Olleia 17, Costantini 5, Imbrò 6, Calvellini 7, Laffitte 8. All. Lasi.

Parziali: 26-28; 42-49; 67-65.

CECINA – Grandissima impresa della Stosa (nella foto coach Lasi) che grazie ad una prestazione maiuscola espugna il campo della capolista Cecina portando a 3 la serie di vittorie consecutive. I rossoblu giocano alla grande e conquistano 2 punti importantissimi nella corsa alla posizione play-off. Pistillo e Ianuale portano subito avanti i padroni di casa in avvio di partita, ma la Stosa risponde per le rime prima con Olleia e poi con sue triple consecutive di Dal Maso e Banchero che danno alla Virtus il primo vantaggio del match (10-12). Il punteggio del primo periodo è molto alto: i locali colpiscono con continuità dai 6,75 con Pistillo mentre i rossoblù replicano con Olleia e Dal Maso (22-21 a 2’34’’ dalla fine). Equilibrio che regna fino alla fine del quarto, chiuso dalla tripla di Laffitte per il 26-28 Stosa.

Nel secondo parziale la Virtus inizia a difendere come sa e costringe per due volte Cecina all’infrazione di 24’’. In attacco sono Berardi e Calvellini che da sotto segnano i punti del 31-36 Stosa a 6’ dalla pausa lunga. I rossoblu non capitalizzano un fallo antisportivo e la Sintecnica torna a galla grazie a Ianuale che ne mette 5 di fila per il pareggio a quota 36. Cinque punti di fila di capitan Bianchi riportano avanti la formazione senese che tocca il +7 e lo mantiene fino alla fine dei primi 20 minuti.

In avvio di terzo quarto Bartoletti e Costantini fanno volare la Stosa in doppia cifra di vantaggio (42-53), ma la risposta locale non si fa attendere ed è affidata a Turini e Ianuale che accorciano sul -6. Il contro sorpasso della Sintecnica arriva a 2’ dalla terza sirena quando Turini e Bruni si caricano la squadra sulle spalle piazzando un mortifero 20-5 che riporta avanti i locali (62-58). Calvellini spezza in due la difesa cecinese e trova i canestri che permettono alla Virtus di chiudere il quarto attaccata ai padroni di casa. Il nuovo sorpasso rossoblù arriva in avvio di ultimo periodo con le penetrazioni di Banchero e i liberi di Bartoletti sull’espulsione di coach Da Prato che riportano avanti la Stosa di 4 lunghezze. La partita è intensa e bellissima: la Stosa torna nuovamente a +8 a 2’ dalla fine con canestri pesantissimi di Bartoletti, ma Pistillo risponde ancora dai 6,75 e riporta Cecina a -3. La Virtus è lucidissima nel finale e porta a casa una vittoria di platino.