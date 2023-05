La Stosa Virtus aspetta la finalissima Sulla strada dei rossoblù il forte Quarrata Ancora da decidere le date della serie

La netta vittoria ottenuta sabato sera a Ponte Buggianese in gara 3 contro Altropascio ha permesso alla Stosa di staccare anzitempo il pass per la finale promozione. Una qualificazione più che meritata quella dei rossoblù di coach Maurizio Lasi che nelle 3 partite hanno fatto valere la superiorità tecnica nei confronti di un avversario arrivato ai play-off un po’ a sorpresa all’ultimo tuffo e con diversi problemi di roster a causa di molti infortuni. Nei 120 minuti totali giocato nella serie la Virtus ha condotto per 115, ad eccezione dei primi 5’ di Gara 1, con un gap totale nelle 3 partite di 64 punti totali. Numeri che descrivono perfettamente quanto visto in campo, con la truppa di Lasi che non ha avuto problemi a superare il primo ostacolo.

Adesso però arriva il bello perché nel prossimo turno in palio ci sarà la promozione in B interregionale contro il Dany Basket Quarrata, vittorioso in gara 3 su Agliana per 75-72. Una partita incredibile quella portata a casa dalla truppa di Tonfoni che dopo aver rincorso per 39’ ed a -7 a 1’30’’ dalla fine, ha piazzato un 10-0 di parziale vincendola allo scadere e chiudendo la serie per 3-0. Quarrata è una squadra forte e competa in ogni reparto che ha mostrato una grande crescita nell’ultimo periodo è soprattutto nella recente serie playoff contro i cugini di Agliana. Anche la formula della finale sarà la stessa di quella del primo turno: 5 partite con le prime due che si giocheranno al PalaPerucatti, terza e quarta gara al PalaMelo di Quarrata ed eventuale bella di nuovo a Siena. Per adesso le date della finale sono solamente ipotetiche. L’inizio sarà nel fine settimana del 2021 maggio e molto probabilmente gara 1 sarà disputata il sabato sera per evitare la concomitanza con l’estrazione delle contrade prevista per il giorno successivo. Per gara 2 invece il giorno prescelto dovrebbe essere giovedì 25. Il calendario definitivo arriverà comunque nei prossimi giorni, probabilmente già nel corso di questa settimana, visto che tutte le 4 gare del turno di semifinale sono terminate. Dalla parte opposta del tabellone dove è inserita la Virtus, Prato ha espugnato il Palaestra battendo ed eliminando la Mens Sana. Lo stesso ha fatto Arezzo vincendo in trasferta un’altra gara combattutissima contro Lucca che per come ha perso la serie può veramente recriminare per aver gettato alle ortiche in modo incredibile tutte e tre le partite.