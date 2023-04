La Stosa va all’assalto di Pontassieve Braccagni: "Non è una partita facile"

Ultimo impegno di regular season per la Stosa che oggi pomeriggio alle 18 al PalaPerucatti affronta Valdisieve. Nell’ultima giornata della fase regolare di serie C Gold, che prevede come da regolamento tutte le partite in contemporanea, la Virtus va alla ricerca della vittoria per garantirsi la migliore posizione possibile nella griglia play-off e conseguentemente il vantaggio del fattore campo. Ormai tramontata anche matematicamente la possibilità di raggiungere la promozione diretta, che a meno di cataclismi dovrebbe essere appannaggio di Castelfiorentino che solo in un caso lascerebbe la quarta piazza ad Arezzo, i rossoblu devono proseguire nel loro percorso di avvicinamento ai playoff. La squadra rossoblù nelle ultime partite ha dimostrato di aver ritrovato smalto e fiducia e chiudere con un successo prima dell’inizio della post season sarebbe un segnale importante in vista della fase decisiva della stagione. Facendo un po’ di calcoli, con una vittoria nel match di questo pomeriggio la Stosa sarebbe sicuramente quinta indipendentemente dai risultati delle altre squadre e affronterebbe la dodicesima classificata (Altopascio o Costone), mentre in caso di sconfitta tutto tornerebbe in ballo, anche la posizione in classifica e di conseguenza l’avversaria del primo turno playoff. Da valutare per coach Maurizio Lasi le condizioni fisiche di Calvellini e Costantini, entrambi acciaccati, mentre gli altri giocatori dovrebbero essere tutti abili è arruolati per la gara contro il team di coach Pescioli che ormai da qualche settimana non ha più nulla da chiedere al proprio campionato.

"E’ una partita importante quella odierna perché una vittoria ci permetterebbe di raggiungere una buona posizione nella griglia Playoff – afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni – Ci aspetta comunque una gara insidiosa perchè loro, pur non avendo più nulla da chiedere al campionato, sono in un ottimo periodo di forma. Hanno dato filo da torcere sia a Cecina che a Castelfiorentino, per cui dobbiamo affrontarla con grande mentalità e lavorare bene sui loro esterni per contenere il loro ritmo. Ci stiamo allenando forte nelle ultime settimane, abbiamo riacquisito un po’ di fiducia che era mancata nell’ultimo periodo e la vittoria a Cecina lo dimostra. Stiamo lavorando bene per prepararci al meglio per i Play-off".