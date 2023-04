La Stosa irrompe nei play-off. C’è Altopascio Stasera alle 21 al PalaPerucatti si gioca Gara 1

Tutto è pronto per il primo atto ufficiale dei playoff di serie C Gold. Questa sera alle 21 al PalaPerucatti va in scena gara 1 della semifinale tra la Stosa Virtus e Altopascio, serie che mette in palio un posto nella finalissima per la serie B Interregionale. Rossoblù che partono con i favori del pronostico, essendo giunti quinti in campionato rispetto al dodicesimo posto degli ospiti, ma che devono fare i conti con una compagine dal roster di buon livello e che arriva a questa serie senza niente da perdere. "Ci aspettiamo una serie complicata come ogni serie Play-off – afferma l’assistant coach della Stosa Filippo Papi – Altopascio è squadra esperta con tanti giocatori che hanno calcato i parquet di questa categoria per tanti anni, sanno come si affrontano le gare di post season. Hanno molta fisicità e qualità nei lunghi Bini e Salazar, così come in Mencherini e nei fratelli Creati, che hanno nelle mani molti punti e mettono in campo tanta energia. Nonostante il distacco in classifica in stagione regolare non sono assolutamente una squadra da sottovalutare". La Stosa si è preparata molto bene all’appuntamento, forte di un filotto di vittorie che ha riportato entusiasmo e certezze nel gruppo di coach Lasi. I giocatori acciaccati hanno recuperato tutti e saranno quindi a disposizione dello staff già a partire da questa sera.

"Noi arriviamo in forma a questa gara 1 – prosegue Papi – siamo molto determinati e abbiamo voglia di fare bene, soprattutto in casa. Abbiamo lavorato molto su alcune nostre situazioni, abbiamo affrontato le ultime quattro partite di regular season per prepararci al meglio ai Playoff, dove vogliamo continuare a fare bene". C’è grande attesa anche da parte dei sostenitori rossoblu che non faranno mancare il loro supporto alla squadra. La vendita dei mini abbonamenti per i playoff, che proseguirà anche stasera prima del match e successivamente fino a mercoledì prossimo giorno di gara 2, sta andando a gonfie vele, così come la vendita delle magliette celebrative. Le prime 100 sono già andate vendute e da stasera sarà possibile prenotarsi per la seconda tranche che andrà in stampa la prossima settimana.