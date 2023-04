La Stosa è in forma fisica e mentale Sabato via alla serie con Altopascio

Sarà il Bama Altopascio l’avversaria della Stosa nei play-off promozione che prenderanno il via il prossimo weekend. La formazione rossoblu sfiderà dunque il team di coach Pistolesi che è riuscito a raggiungere la qualificazione nonostante la sconfitta contro Cecina ma grazie alla contemporanea battuta d’arresto del Costone a San Giovanni Valdarno. La serie, al meglio delle 5 gare, inizierà sabato sera al PalaPerucatti alle 21. Anche la seconda partita si disputerà sul parquet senese mercoledì 3 maggio alle 21, mentre gara 3 andrà in scena a Ponte Buggianese sabato 6 maggio alle 21. Qualora dopo 3 partite non ci fosse già una squadra qualificata per la finale, la serie subirebbe una settimana di stop a causa della contemporaneità delle finali nazionali under 19 eccellenza di Agropoli (8-14 maggio) dove la Virtus si è meritatamente qualificata. Gara 4 slitterebbe dunque al 18 maggio (in trasferta) e gara 5 di nuovo a Siena sabato 20. Nella stessa parte di tabellone della Stosa ci sono anche Agliana e Quarrata che si sono piazzate rispettivamente ottava e nona al termine della fase regolare. Uscirà dunque da queste 4 squadre il nome di una delle 2 promosse nella nuova serie B interregionale.

La Virtus arriva ai play-off in una buona condizione fisica e mentale: la squadra è reduce da 4 successi consecutivi che hanno ridato spinta e morale al gruppo dopo un mese di marzo a dir poco complicato. I playoff sono senza dubbio un altro campionato, ma coach Lasi ha preparato i ragazzi all’appuntamento lavorando molto sia a livello tecnico ma anche e soprattutto mentale. Importante per la Stosa sarà anche recuperare al meglio alcuni acciaccati, uno su tutti Calvellini che nell’ultimo incontro con Valdisieve ha riportato una distorsione alla caviglia, fortunatamente non grave.

"Da ieri - ha commentato il coach della Stosa Maurizio Lasi - abbiamo ripreso ad allenarci per presentarci pronti alla fase decisiva della nostra stagione. Avevo detto ai ragazzi di affrontare l’ultima partita di campionato contro Valdisieve come se fosse stata la prima dei play-off ed a parte l’inizio la squadra ha risposto bene. Siamo tutti determinati a fare bene, sperando di recuperare al 100% tutti gli acciaccati per presentarci in campo fin da sabato nelle migliori condizioni possibili".