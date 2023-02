La Stosa è ferita, ora va a caccia del riscatto Sabato big match contro la capolista Sibe Prato

È una Stosa ferita e arrabbiata quella che ieri sera ha ripreso a lavorare al PalaPerucatti dopo il ko di Agliana. La sconfitta in terra pistoiese ha lasciato l’amaro in bocca ai rossoblù sia per l’occasione mancata ma soprattutto vedendo i risultati maturati nel week end di serie C Gold. Con una vittoria infatti la Virtus sarebbe stata vicinissima, a solo -2, dal trio di testa composto da Cecina, Castelfiorentino e Prato, ma così non è andata e l’unica cosa da fare adesso per i virtussini è rimboccarsi le maniche in vista della prossima partita, big match della quinta giornata di ritorno. I senesi infatti affronteranno la Sibe Prato che grazie al successo contro Cecina ha agganciato la prima posizione in classifica. Gara che si disputerà sabato alle 21 . Da oggi, viste le numerose richieste, la Virtus aprirà la prevendita dei biglietti fino a esaurimento dei tagliandi. Si tratta di un match molto atteso da ambo le parti. La Stosa sa di non poter fallire per cercare di rimanere attaccata alla terza posizione, Prato si presenterà invece a Siena per provare a conquistare due punti pesantissimi per blindare uno dei primi tre posti che valgono la promozione diretta in serie B interregionale. All’andata alle Capitini contro una Stosa ampiamente rimaneggiata furono i locali a imporsi di 12 lunghezze (83-71) in quella che rimane la sconfitta stagionale più pesante per la Virtus.

I rossoblù avranno quindi tanta voglia di riscatto e le motivazioni certo non mancheranno al gruppo di coach Franceschini chiamato ad una partita solida e aggressiva fin dai primi minuti. "La prima partita del mini ciclo di 6 gare di ferro è andata male - ha commentato il coach della Stosa dopo il ko di Agliana - ma dobbiamo assolutamente stare tranquilli anche perché abbiamo riassaporato l’amaro della sconfitta dopo oltre 2 mesi. Dobbiamo invece concentrarci sulle cose che non sono andate, in primis l’aver fermato la palla nei momenti decisivi del match, cosa che abbiamo pagato. Sabato sera arriva Prato, si tratta di partita di cui tutti noi conosciamo il valore e l’importanza. Mi aspetto un palazzetto pieno che spinga i ragazzi per tutti i 40’, cosa che il nostro pubblico ci ha ormai dimostrato di saper fare nelle partite casalinghe".