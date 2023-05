La Stosa è decisa a chiudere il conto Coach Lasi avverte: "Non sarà facile"

La Stosa Virtus scende in campo per il primo match point per chiudere la serie e conquistarsi la finale promozione. Questa sera alle 21 a Ponte Buggianese la formazione di coach Maurizio Lasi affronta il Bama Altopascio in una Gara 3 che si annuncia difficile e rovente. Due a zero in favore dei virtussini il punteggio di una serie che fino a questo momento ha visto dominare la squadra senese. Questo aspetto però non deve ingannare perché i rosa blu altopascesi sono assolutamente vivi e soprattutto decisi a non mollare e rendere la vita difficile a Bianchi e soci. Nel finale di Gara 2, infatti, la banda di Pistolesi ha mostrato le unghie anche con qualche colpo proibito, mandando un chiaro messaggio in vista del match odierno e sull’ambiente che i ragazzi di Lasi si troveranno di fronte questa sera al PalaBridge. La Stosa però è consapevole della propria forza e soprattutto delle difficoltà che dovrà affrontare per portarsi a casa il punto del 3-0. Molto dipenderà anche dall’approccio alla gara dei rossoblu che dovrà essere fin da subito duro per non lasciare spazio alle speranze dei padroni di casa. A livello tecnico la Stosa dovrà invece cercare di difendere in modo aggressivo con più continuità, aspetto questo sul quale ha battuto molto anche coach Lasi nell’immediato post partita di gara 2. Qualche preoccupazione nello staff senese destano le condizioni fisiche di Paunovic che durante gara 2 ha subito una leggera distorsione alla caviglia. Il poco tempo a disposizione per il recupero non depone a favore del giocatore ex Cassino che proverà comunque ad esserci per dare il necessario contributo alla squadra. Anche nelle file altopascesi dovrebbero esserci delle defezioni, con i fratelli Creati in dubbio e Tarzan e Ghiarè quasi sicuramente assenti.

"La partita di questa sera è per noi un bel banco di prova – afferma coach Lasi (nella foto)- In entrambi gli impegni casalinghi siamo stati bravi ad indirizzare delle partite molto combattute contro una squadra che non molla mai. L’importante per noi è andare là convinti di ciò che possiamo fare dimenticandoci di qualsiasi tensione ci possa essere stata nelle prime due gare e pensando solo a fare bene sul campo. Per noi sarebbe importante chiudere la serie in Gara 3 anche per far affrontare con più tranquillità le Finali Nazionali ai ragazzi impegnati anche con l’Under 19 Eccellenza, ma sappiamo che non sarà assolutamente facile perché giocheremo su un campo difficile e Altopascio ci terrà a fare bene davanti al proprio pubblico".

Ad accompagnare la squadra nella trasferta altopascese ci saranno anche un buon numero di sostenitori senesi che si stanno organizzando per raggiungere il PalaBridge e spingere la squadra verso la finale promozione.