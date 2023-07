La squadra maschile del Ct Siena torna in Serie B . E’ festa grande a Vico Alto

Giovedì scorso, nella splendida cornice della piscina, il Circolo Tennis Siena ha festeggiato la promozione in Serie B della squadra maschile e la salvezza della femminile in C. La squadra maschile, capitanata dal Maestro Filippo Ravagni, è composta da Pietro Cortecci, Tommaso Lippi, Guglielmo Stefanacci, Gherardo Cacchiarelli, Christian Perinti, Alberto Morbidi, Francesco Alessi e Paolo Bassi che ricopre anche il ruolo di direttore sportivo del Circolo. Il Circolo Tennis Siena ha conquistato l’accesso al campionato cadetto nazionale grazie alla vittoria nei play off sul Circolo Tennis Ottrano di Filottrano (Ancona). Un successo pesantissimo che ha permesso a Vico Alto di tornare a disputare un campionato a squadre nazionale a distanza di quattro anni dall’ultima serie A femminile e a ben 30 anni dall’ultima esperienza in serie B della squadra maschile. Netta l’affermazione dei senesi sui marchigiani, sconfitti per 7-1 nel risultato aggregato dei due incontri di andata e ritorno.

"Sono molto soddisfatta che il nostro progetto proceda come dimostrano le due promozioni in due anni dalla serie D alla serie B", aveva dichiarato la presidente del CT Siena, Giulia Collodel, dopo la conquista del punto decisivo per la promozione.

Hanno partecipato alla serata di festa l’assessore allo sport del Comune di Siena, Lorenzo Loré, i rappresentanti della Fitp (il maestro Romeo Tanganelli e il responsabile della comunicazione Vezio Trifoni), e i main sponsor Peragnoli Auto e Banca Centro Toscana-Umbria.