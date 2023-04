La società rossoblù mette in vendita il miniabbonamento

In vista della serie playoff contro Altopascio e dell’eventuale secondo turno in caso di qualificazione, la Virtus ha deciso di mettere in vendita un mini abbonamento valido per tutte le gare interne della post season. Due le opzioni: una riservata agli abbonati stagionali e l’altra per tutti gli altri sostenitori rossoblù. Per chi era in possesso della tessera valida per le 15 gare di campionato il mini abbonamento costerà 25 euro e la prelazione terminerà nella serata di oggi. Per tutti gli altri il costo è di 40 euro, con la vendita che andrà avanti fino a sabato, giorno in cui si disputerà gara 1. La società, considerata la capienza limitata del PalaPerucatti, ha deciso così di dare l’opportunità ai propri sostenitori di assicurarsi il posto in tribuna per tutte le gare dei playoff. Per creare ancora più ambiente durante le partite interne, la Virtus ha anche messo in vendita una maglietta celebrativa al costo di 15 euro. Le prenotazioni andranno avanti presso il bar del PalaPerucatti fino a domani sera.