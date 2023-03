La società ricorre al Coni contro Figc e San Miniato

Il Siena ha presentato ricorso, al Collegio di Garanzia del Coni, contro San Miniato e Figc, per l’annullamento della decisione della Caf di respingere, lo scorso 27 febbraio, il reclamo presentato dalla stessa Robur, confermando il verdetto del Tfn-sezione vertenze economiche. La querelle riguarda il femminile: dopo il ricorso del San Miniato, parzialmente accolto, il Tfn aveva stabilito che il Siena dovesse versare 10mila euro per le mensilità di novembre-dicembre 2022, relativamente alla ‘Convenzione Settore Giovanile Femminile’ sottoscritta in agosto. Nel reclamo di ieri la Robur chiede "per l’effetto (dell’annullamento ndr), di accertare e dichiarare l’indeterminatezza ed indeterminabilità del ‘contributo’". Quindi di disporre che il Siena non debba corrispondere alcun contributo al San Miniato per impossibilità di determinarne l’ammontare.