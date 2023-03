La Sinalunghese vuole chiudere bene. C’è la Lastrigiana

Dare un senso alle ultime cinque giornate di campionato in una stagione iniziata col piede giusto ma che poi ha preso ben presto una piega deludente, come dimostra il ko di domenica scorsa nel sentito derby di Foiano per altro subito in rimonta. A meno dieci dall’ultima piazza play-off, occupata dallo Zenith Prato, la Sinalunghese hanno comunque l’obbligo di finire bene la stagione a partire dal match di domani in casa, al ‘Carlo Angeletti’ contro la Lastrigiana che in classifica ha gli stessi punti, 35, di Corsi e compagni. Mancano ormai solo cinque giornate (quattro gare in realtà) al termine del campionato di Eccellenza e occorre conquistare ancora qualche punto per scongiurare definitivamente il pericolo playout. Il margine sul Porta Romana è di sette punti, non pochi, ma che comunque non rappresentano una certezza matematica anche perché tra otto giorni i rossoblu saranno di scena a Firenze proprio in casa del Porta Romana. La settimana successiva, 2 aprile, Marini e soci osserveranno dunque il turno di riposo per poi giocare le ultime due sfide del campionato 2223 contro Firenze Ovest (sabato 8 aprile, in casa) e Castiglionese in provincia di Arezzo domenica 16. In vista del match di domani mister Iacobelli punterà ancora sul 4-2-3-1 con Bucaletti prima punta e il tridente composto da Corsi, Benincini e Trombesi alle sue spalle. Bardelli e Papini (favorito su Aidjini) saranno la cerniera di metà campo mentre la retroguardia dovrebbe essere composta dai centrali collaudati Ibojo e Corsetti con Canapini e Papa sulle corsie laterali. In porta ovviamente Marini, uno dei migliori, come al solito, nella stagione della Sinalunghese.