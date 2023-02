La Sinalunghese torna in campo Missione rinascita

Dopo il pareggio, buono in termini di prestazione ma stretto per la occasioni gettate al vento nella ripresa di sabato a Firenze contro la Rondinella Marzocco, la Sinalunghese oggi alle 14,30 torna in campo al ‘Carlo Angeletti’ contro la capolista Figline per il turno infrasettimanale del girone B di Eccellenza Toscana. Un impegno sulla carta proibitivo visto il cammino fin qui della formazione del Valdarno (dove milita il portiere Conti, ex giovanili della Robur e nelle ultime due stagioni al Lornano Badesse in serie D) che è prima con ben nove punti sulla seconda, la Colligiana (che però ha una gara in meno) e che è reduce dal 4-0 sul Porta Romana di domenica. Non sarà facile avere la meglio sui gialloblu ma dopo un periodo complicato la formazione di mister Iacobelli sembra essere tornata quella di inizio stagione. Nel 4-2-3-1 dell’ex allenatore della Sangiovannese dovrebbero esserci ancora Corsi, Biagi e Bucalatti alle spalle della prima punta Alessi.