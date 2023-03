La Sinalunghese torna all’Angeletti C’è il Pontassieve

Dopo il ko di mercoledì pomeriggio nel turno infrasettimanale di Borgo San Lorenzo la Sinalunghese torna oggi alle 14,30 sul terreno amico del ‘Carlo Angeletti’ per affrontare il Pontassieve. La formazione fiorentina gode di una classifica discreta (è a più sei da Marini e soci) ma è reduce da un ko inaspettato contro il Porta Romana nell’ultimo match giocato. Per entrambe le squadre è quindi una gara molto importante in quanto crocevia delle ambizioni residue playoff. Per i ragazzi di mister Iacobelli sono però molto distanti dalla Zenith Prato (sconfitto a Sinalunga appena una settimana fa), che con 41 punti (contro i 32 del team rossoblu) occupa l’ultima piazza utile per qualificarsi alla post season per cui ogni gara da qui alla fine diventa fondamentale. Sarà importante resettare l’amarezza per il ko contro la Fortis Juventus, che ha interrotto una striscia di cinque risultati utili di fila, e aggiustare qualcosa in fase difensiva per non incorrere nelle disattenzioni che sono costare carissimo nel Mugello. Dopo la sfida di oggi un’altra partita complicata attende Corsi e soci, ovvero il derby di Foiano (che ha eliminato i rossoblu dalla Coppa Italia a novembre) fissato per domenica prossima alle 14,30 in provincia di Arezzo.