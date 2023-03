La Sinalunghese rischia i play-out. Chiantigiana: serve un miracolo

Terzultima di campionato, domenica prossima, per la quattro formazioni senesi del girone B di Eccellenza Toscana. Con soli 270 minuti ancora da disputare nella regular season adesso per tutte e quattro le squadra della provincia di Siena si entra nella fase decisiva. Guardando la classifica chi sta meglio resta la Colligiana, reduce dal pareggio a reti bianche di Borgo San Lorenzo contro la Fortis Juventus che è costato il secondo posto ai biancorossi visto che la Castiglionese, vincendo il derby aretino a Foiano, ha scavalcato Manganelli e compagni come prima inseguitrice della dominatrice del campionato Figline. Domenica al Manni arriva il Pontassieve per una sfida play-off, visto che i fiorentini sono a -5 dalla stessa Colligiana al quinto posto. Stessa posizione per il Mazzola Valdarbia che grazie al pokerissimo di Signa contro il malcapitato e già ampiamente retrocesso Prato 2000 si lancia nella corsa all’ultima piazza che vale all’accesso agli spareggi per la serie D. Domenica per i ragazzi di Argilli sfida fondamentale a Cerchiaia contro l’altra formazione pratese, lo Zenith, che in classifica è quarto a quota 49. Batterlo per Cruciani e compagni vorrebbe dire andarsi poi a giocare gli ultimi 180 con ottime prospettive di entrare nei play-off. Chi non se la passa per niente bene è invece la Sinalunghese, sconfitta domenica scorsa a Firenze dal Porta Romana e appena un punto sopra il Foiano, prima squadra della griglia play-out. Corsi e compagni nel prossimo turno riposeranno per cui rischiano concretamente di trovarsi invischiati, per la prima volta in stagione, nella zona caldissima. Firenze Ovest e Castiglionese sono le ultime due avversarie dei rossoblù di Iacobelli. Infine la Chiantigiana che è reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Pontassieve e resta penultima a quota 23 punti, a meno sette dal Porta Romana terzultimo. Per provare ad giocare i playout e a conquistare una difficilissima salvezza dopo una stagione molto complicata la formazione di Gaiole dovrà provare a fare il massimo negli ultimi tre match contro Nuova Foiano in casa, Lastrigiana in trasferta (sabato 8 nel turno pre pasquale) ed infine, domenica 16 aprile contro il Porta Romana tra le mura amiche.