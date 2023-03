La Sinalunghese punta il derby di Foiano

Rinvigorita dal poker rifilato al Pontassieve domenica scorsa la Sinalunghese si prepara al derby più sentito dell’anno, ovvero quello contro la Nuova Foiano, di domani alle 14,30 allo stadio dei Pini della cittadina in provincia di Arezzo.

Sarà un derby molto importante anche per la classifica visto che Corsi e compagni hanno quattro punti in più del Foiano, al momento ancora invischiato nella lotta per evitare i playout. In più per i ragazzi di mister Iacobelli c’è da vendicare il ko in Coppa Toscana a novembre che costò l’eliminazione dalla manifestazione dei rossoblu. Nell’ambiente sinalunghese c’è dunque fiducia dopo la bella vittoria sul Pontassieve domenica e i rientri, rispetto all’ultima gara di due pezzi da novanta come Ibojo e Meoni. Sicura la conferma del 4-2-3-1, marchio di fabbrica del tecnico ex Sangiovannese, con qualche possibile variazioni di interpreti rispetto a domenica anche in virtù dei rientro dei due calciatori citati in precedenza. Quella con il Foiano sarà la prima di un trittico di gare molto importanti per la Sinalunghese (le successive sono in casa contro la Lastrigiana e in trasferta contro il Porta Romana) che al momento è in un limbo di metà classifica, a meno nove dall’ultima piazza playoff e a più otto sui play-out.