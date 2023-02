La Sinalunghese lancia la sfida allo Zenith Prato

Dopo il successo, decisamente rotondo, a Signa contro il fanalino di coda Prato 2000 la Sinalunghese torna a giocare al ‘Carlo Angeletti’ contro l’altra formazione pratese, lo Zenith, che in classifica è quarta a quota 38 contro i 29 di Marini e compagni. Una gara sulla carta quindi tutt’altro che semplice per la formazione di mister Iacobelli che però cerca continuità dopo quattro risultati utili di fila incluso il pareggio contro la capolista Figline. Intanto il terzino sinistro della Sinalunghese Francesco Papa, dopo lo strepitoso gol di domenica scorsa, ha messo a segno un altro grande e importante traguardo personale conseguendo la laurea in Scienze motorie, Metodologie e tecnologie per la ricerca in ambito didattico motorio con la tesi dal titolo: ‘La psicomotricità associata al tennistavolo in età evolutiva’. Tornando a questioni di campo oggi con tre anticipi si apre la giornata numero 26 del campionato di Eccellenza Toscana girone B: alle 14,30 si sfidano Castiglionese-Figline, Lastrigiana-Pontassieve e Porta Romana-Fortis Juventus. Il resto della giornata domani, senesi incluse. Riposa la Nuova Foiano.