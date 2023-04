La Sinalunghese ha le spalle al muro Vietato sbagliare

Mancano solo due giornate al termine del girone B di Eccellenza Toscana, quello in cui militano le quattro formazioni senesi. La grande delusione del raggruppamento è senza ombra di dubbio la Sinalunghese, sconfitta due settimane fa a Firenze dal Porta Romana e reduce dal turno di riposo che, complici i risultati delle dirette avversarie, ha condannato Marini e soci in zona play-out per la prima volta in stagione. A 180 minuti dalla fine della regular season i rossoblu sono sostanzialmente con le spalle al muro. Nulla però è ancora perduto e con sei punti nelle ultime due giornate le possibilità di evitare gli spareggi salvezza sarebbero concrete. Firenze Ovest oggi alle 15 al ‘Carlo Angeletti’ e Castiglionese domenica 16 aprile sono le ultime due avversarie dei calciatori di Iacobelli che al momento sono clamorosamente quartultimi al pari di Lastrigiana e l’avversario odierno, il Firenze Ovest. Un punto più su, a quota 37 la Baldaccio Bruni oggi impegnata in un campo difficile come quello del Pontassieve. Tradotto, vincendo contro i fiorentini oggi ci sarebbero ottime possibilità di uscire dalla zona caldissima e andare a Castiglion Fiorentino all’ultima giornata consapevoli di essere padroni del proprio destino.