La Sinalunghese frena l’avanzata del Figline capolista

SINALUNGHESE

1

FIGLINE 1965

1

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Papa, Ajdini, Corsetti, Ibojo, Corsi (83’ Bencini), Trombesi (84’ Bardelli), Alessi (83’ Distinto), Biagi, Bucaletti (89’ Br Doka).

Panchina: Petrucci, Dona Bi., Pasquinuzzi, Piccardi, Della Lena. All. Iacobelli.

FIGLINE 1965: Conti, Arnetoli, Banchelli, Sesti, Sabatini, Orpelli, Marini, Le Brun, Vangi, Serrotti, Mannella.

Panchina: Simoni, Canali, Gabbrielli, Sottili, Conteduca Degl’Innocenti, Hibray, Natale, Iaiunese. All. Tronconi.

Arbitro Norcia di Arezzo.

Reti: 8’ Bucaletti, 45’ Vangi.

SINALUNGA – Una discreta Sinalunghese impatta contro la prima in classifica Figline nel turno infrasettimanale di Eccellenza Toscana girone B. A partire subito bene sono proprio i patroni di casa di mister Iacobelli, ancora schierati con il 4-2-3-1, che al 4’ battono subito una calcio di punizione che però finisce fuori. Passano pochi giri di orologio e al 8’ invece arriva il gol dei padroni di casa con un inserimento vincente di Bucaletti. La capolista e fin qui dominatrice del girone B avrebbe l’opportunità di pareggiare subito. Al 14’ infatti l’arbitro deciso per un rigore a favore del Figline: a tirarlo è Vangi, ma l’estremo difensore di casa Marini è prontissimo e lo para la non irresistibile conclusione del centravanti gialloblu. Il primo tempo scivola via sempre con supremazia della Sinalunghese, ma allo scadere della prima frazione arriva il pareggio con lo stesso Vangi che sfrutta un perfetto cross dalla destra di Marini. Nella ripresa l’unico sussulto è del minuto 75 quando Biagi tenta il tiro del sorpasso ma Conti para, il pallone rimane in area e ci prova Alessi ma in fuori gioco. Niente di fatto. Al 77’ tiro su punizione del Figline ma finisce fuori. Da segnale tra i padroni di casa all’88 debutto di Distinto (classe 2004). Prossimo impegno per la Sinalunghese domenica in casa del fanalino di coda Prato 2000.